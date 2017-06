© foto di Ospiti

E' una prima pagina incentrata in gran parte sul mondo SPAL quella odierna de La Nuova Ferrara. Oltre alle novità di carattere amministrativo della cittadina estense in vista del ritorno in A della squadra dopo quasi mezzo secolo, trova spazio anche il mercato. Sul fronte delle uscite la spalla sinistra recita: "Valzer portieri. Alex Meret è vicinissimo al Napoli", mentre per quanto riguarda il mercato in entrata ecco il pezzo dal titolo: "La SPAL sonda Vasco da Gama, Penarol e Cruzeiro".