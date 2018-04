La Nuova Ferrara: "La SPAL va ma la quota salvezza di sta alzando"

© foto di Ospite

Dopo il pareggio contro il Genoa per la SPAL arriva il momento di iniziare a preparare la prossima gara di campionato contro l'Atalanta. In questo senso La Nuova Ferrara propone una doppia apertura sulla propria prima pagina. Da una parte c'è l'analisi sulla corsa salvezza, con la quota per la permanenza in Serie A che si sta alzando. Dall'altra invece ecco le polemiche arbitrali con gli estensi penalizzati da arbitri e VAR.