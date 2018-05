La Nuova Ferrara: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina della SPAL titolando: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici". Il club ferrarino vorrebbe continuare a puntare sul tecnico di promozione e salvezza, che però inizia a piacere a diversi club in A, soprattutto al Bologna.