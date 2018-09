La Nuova Ferrara: "Per Lazzari primo giorno in azzurro"

© foto di Ospite

Si parla di SPAL a tinte azzurre sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. Al centro delle attenzioni del quotidiano estense la prima convocazione in Nazionale di Manuel Lazzari. "SPAL, per Lazzari primo giorno in azzurro con la Nazionale di Mancini. 'Questo è un sogno che si realizza'".