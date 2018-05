La Nuova Ferrara: "SPAL, questa è come uno scudetto"

"Spal, questa è come uno scudetto" titola La Nuova Ferrara oggi in edicola- "I biancazzurri battono 3-1 la Sampdoria e centrano la salvezza in A". Evidenziate le reazioni dei protagonisti. Semplici: "Mai avuto paura". Mattioli: "Come un sogno". Colombarini: "Ha vinto la città". E i tifosi invadono la piazza.