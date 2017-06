© foto di Federico Gaetano

Si parla del mercato della SPAL sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. Due i nomi caldi. Quello di Federico Mattiello, difensore in arrivo dalla Juventus, per il quale sono fissate le visite mediche per oggi, e Gianmarco Zigoni attaccante di proprietà del Milan ancora al centro di una trattativa per la conferma al club estense dopo la scorsa stagione vissuta in prestito.