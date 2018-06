La Nuova Ferrara sul mercato della SPAL: "Per l'attacco anche Kouamè"

© foto di Lazzerini

"Per l'attacco anche Kouamè", titola in prima pagina questa mattina La Nuova Ferrara. I biancoazzurri si stanno muovendo con interesse per l'ivoriano classe '97 del Cittadella, ma il suo non è l'unico nome visto che il ds Vagnati ha aperti diversi canali per rinforzare la rosa di mister Semplici.