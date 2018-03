La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Il veleno arriva in coda"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando: "SPAL, il veleno arriva in coda". Con il Sassuolo finisce 1-1, ma i ferraresi si lamentano per un rigore negato allo scadere che avrebbe potuto permettere alla squadra di Semplici di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.