La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Primi passi per un anno top"

© foto di Ospite

La Nuova Ferrara in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando sulla SPAL: "A Bologna i primi passi per un anno top". Le premesse dopo la vittoria dello Stadio Dall'Ara sono ottime. La squadra segue il mister e i nuovi acquisti si stanno integrando al meglio. L'obiettivo è quello di salvarsi in anticipo rispetto alla passata stagione.