La Nuova Ferrara titola: "Febbre SPAL, folla all'allenamento"

© foto di Ospite

Due vittorie in altrettante partite, in casa SPAL quest'anno si sogna una salvezza più tranquilla dello scorso anno e per ora ci si gode l'inaspettata vetta della classifica. La Nuova Ferrara dedica spazio anche alla formazione di Leonardo Semplici in prima pagina: "Febbre SPAL, folla per l'allenamento", è il titolo utilizzato in taglio alto.