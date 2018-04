La Nuova Ferrara verso la Roma: "Serviranno energie fresche"

© foto di Chiara Biondini

La Nuova Ferrara di questa mattina, in vista della sfida contro la Roma titola in prima pagina: "Ai biancazzurri serviranno energie fresche". Il tecnico spallino Leonardo Semplici studia le contromosse per continuare la striscia positiva, con i giallorossi che si presenteranno con la mediana titolare ma anche con un fitto turn over negli altri ruoli.