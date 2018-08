La Nuova Ferrara verso Spal-Parma: "Djourou sfida Gervinho"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Djourou sfida il Parma di Gervinho". In vista del secondo derby regionale di fila per la squadra di Semplici, l'ex Antalyaspor è pronto a sfidare l'ultimo acquisto dei Ducali in un match già importantissimo nella corsa alla salvezza.