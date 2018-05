La Nuova Ferrara verso SPAL-Samp: "Una speranza di nome Lazzari"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la SPAL e l'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria in casa: "Una speranza di nome Lazzari". L'esterno protagonista di un'ottima stagione con la squadra di Semplici è tornato a lavoro con il gruppo lanciando segnali positivi per il rientro contro i blucerchiati. Un recupero che il club emiliano attende con ansia per provare a centrare la salvezza.