La Nuova Sardegna: "Il Cagliari balla sulle punte. Cercasi gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Cagliari balla sulle punte. Cercasi gol disperatamente" titola La Nuova Sardegna all'interno delle sue pagine sportive: "In 14 delle 34 partite giocate in campionato i rossoblù sono rimasti a digiuno. Trenta le reti segnate: peggio hanno fatto Benevento, Genoa, Sassuolo e Verona". Intanto, dal campo: "Farias sta meglio, Miangue e Cossu out".