La prima di AS: "Morata fa decollare la Spagna"

"Morata fa decollare la Spagna". As apre la propria edizione odierna con la vittoria per 2-0 della selezione iberica su Malta. Grande protagonista Alvaro Morata, autore di una doppietta: "Molti aspettavano che non segnassi per poter dire la sua". Ora la Spagna è prima nel girone di qualificazione a Euro 2020, a punteggio pieno, con la Svezia seconda a 4 punti.