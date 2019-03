La prima di Libero: "Il papà di Kean è leghista"

Moise Kean segna in Nazionale, ma fanno discutere le parole di suo padre. Almeno sulla prima pagina di Libero, che titola: "Il papà di Kean è leghista". "La Juve mi deve 2 trattori" ha detto ieri Kean sr, su cui il quotidiano di Feltri scrive: "È nato in miseria in Costa d'Avorio, ma non sogna Rolls Royce e champagne