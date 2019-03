La prima di Tuttosport con CR7: "Ajax, io ci sarò"

“Ajax, io ci sarò”. Il taglio alto di Tuttosport è tutto per Cristiano Ronaldo, determinato a scendere in campo con la sua Juventus dopo l’infortunio rimediato col Portogallo. CR7, spiega il quotidiano, torna a Torino e avverte gli olandesi: “Il KO di Lisbona non mi impedirà di giocare in Champions il 10 aprile”. Salterà comunque le gare di campionato con Empoli, Cagliari e Milan, ma i medici della Juve sono ottimisti.