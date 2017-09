La prima di Tuttosport: "Iniesta vuole fare il Pirlo? La Juve lo tenta"

"Iniesta vuole fare il Pirlo?": apre con un punto interrogativo l'edizione odierna di Tuttosport, rilanciando uno dei nomi più chiacchierati nel mercato estivo della Juventus. Quello di Andrés Iniesta: l'asso spagnolo, ricorda il quotidiano ("la Juve lo tenta"), ha il contratto in scadenza nel 2018, e i bianconeri starebbero pensando a un'operazione simile a quella per Andrea Pirlo. Nomi caldi, per il mercato dei colpi a parametro zero nel 2018, anche quelli di Emre Can e Leon Goretzka.