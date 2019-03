© foto di Michele Pavese

Spazio come sempre alle vicende di casa Napoli sulle colonne del quotidiano Il Mattino. Sul taglio laterale in prima pagina si legge: "La rincorsa alla Juve parte dallo stadio. Della notte di Fuorigrotta non restano solo le immagini dell'espulsione di Meret per fallo inesistente su Ronaldo e le lacrime di Insigne per il rigore fallito. C'è soprattutto il peso di quei 16 punti di svantaggio che anche ufficialmente chiudono la sfida per lo Scudetto 2019, ammesso che sia mai iniziata".