La prima pagina de Il Tempo: "Per la Roma arriva un'altra Viktoria"

Tre gol di Edin Dzeko, uno a testa per Under e Kluivert. La Roma di Eusebio Di Francesco sembra essere rinata e conqusta la prima vittoria in Champions League. "Per la Roma arriva un'altra Viktoria": titola così il quotidiano Il Tempo sulla prima pagina dell'edizione odierna. "Giallorossi a valanga sui cechi del Plzen. All'Olimpico finisce 5-0".