La prima pagina de L'Equipe: tutte le mosse dei club di Ligue 1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancano cinque giorni all'apertura del calciomercato in Francia e le big si muovono già per rinforzare gli organici. La prima pagina de L'Equipe è dedicata ai grandi cambiamenti in atto, le "Energie rinnovabili". Si parte dal PSG, che annuncerà l'arrivo a parametro zero di Ander Herrera e si è già separato da Gianluigi Buffon, che ieri ha annunciato il suo addio al club parigino. Poi l'Olympique Marsiglia, dove Thuram junior dovrebbe prendere il posto di Mario Balotelli, il Lione in cerca di un portiere (l'ex viola Tatarusanu in pole) e il Lille, che dovrebbe cedere la stella Pepé al Liverpool.