La prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Juve da pazzi"

© foto di Rosa Doro

"Juve da pazzi", è questo il titolo centrale scelto da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. La rosea infatti si concentra sul 4-3 dello Stadium: "La Signora domina un'ora ma è rimontata da 3-0 a 3-3. Poi l'incredibile autogol di Koulibaly al 92' regala la vittoria e Ronaldo&C. Super Higuain, male De Ligt".

MILAN, ICARDI E LAZIO-ROMA - Nel taglio alto invece c'è spazio per la prima vittoria del Milan arrivata contro il Brescia: "La rivoluzione di Giampaolo sblocca il Milan" il titolo scelto. "Fuori Piatek, dentro Silva. Calhanoglu decide: 1-0 al Brescia". In basso invece si parla del caso Icardi: "Ora l'addio è più difficile. Wanda: "La causa non è per soldi"", e anche di Lazio-Roma: "Immobile-Dzeko e i tecnici giochisti: sfida da super gol nel derby capitale".