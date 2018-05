La prima pagina del Mundo Deportivo sul Barça: "Senza Messi"

© foto di J.M.Colomo

Questa sera il Barcellona sarà di scena in casa del Levante ma Ernesto Valverde dovrà fare a meno di Leo Messi non convocato. L'apertura del Mundo Deportivo infatti è incentrata sull'assenza dell'argentino nell'ultima trasferta di campionato: "Senza Messi", è il titolo del quotidiano catalano che si concentra sulla lotta per la Scarpa d'Oro che vede la Pulce in competizione con Salah: "Valverde lascia a casa il fenomeno argentino nonostante sia in lotta per la Scarpa d'Oro. Il Barça già campione, punta alla vittoria per terminare questo campionato da imbattuto".