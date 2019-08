Prima pagina di Tuttosport dedicata alla girandola di attaccanti alla quale potremmo assistere a breve. Con il possibile scambio Dybala-Lukaku infatti potrebbe partire un incredibile effetto domino che riguarda anche Mandzukic, Higuain, e Icardi: "Dybala, effetto domino", titola appunto il quotidiano torinese che spiega: "I destini di Lukaku, Mandzukic, Higuain e Icardi legati all'ok dell'attaccante argentino al Manchester United. La Juve aspetta e intanto continua a trattare con il City lo scambio fra Cancelo e Danilo".



ALLARME INTER E IL TORO - In alto su Tuttosport c'è spazio per il Torino e per la coppia formata da Zaza e Belotti: "Con Zaza e Belotti serve un Claudio Sala", titola il quotidiano che dà risalto a questa coppia gol: "I nuovi gemelli del Toro continuano a dare spettacolo in Europa, l'intesa funziona e i gol arrivano puntuali. Ora tocca a Cairo regalare a Mazzarri un giocatore di qualità per esaltare le loro caratteristiche. Verdi può essere l'uomo giusto: imminente il via libera del Napoli. Spazio anche ai problemi dell'Inter: "Allarme Inter, si ferma Godin: 3° ko muscolare dopo Politano e Lazaro". Importante inoltre la notizia della designazione arbitrale per la Supercoppa Europea: "Storico! Donna arbitro in Supercoppa".