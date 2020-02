© foto di stefano tedeschi

"Verifica VAR, potere di richiesta alle squadre", questa la proposta del Corriere dello Sport. Il quotidiano lancia una nuova idea per il VAR, ossia la facoltà di attivare il controllo da parte degli allenatori delle due squadre. Così come si fa nella pallavolo o nel tennis, concedere un numero limitato di richieste alle due squadre, senza toccare l'insindacabilità della decisione finale che spetterà sempre all'arbitro: almeno si potranno evitare spiacevoli casi come successo a Parma e a Napoli nell'ultima giornata, dove clamorosi errori non sono stati valutati dal VAR.