La proposta di Mitrea a Il Mattino: "Fate ascoltare cosa dice il VAR"

"Fate ascoltare a tutti i dialoghi tra arbitro e Var come nel rugby". Tecnologia molto presente sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, in questo caso si tratta de Il Mattino, che in taglio alto dedica spazio alla proposta di Marius Mitrea, per molti il miglior arbitro italiano di rugby: "Io stesso non riuscirei ad arbitrare nel calcio. La gestione dei giocatori è difficilissima. Noi siamo dei privilegiati in questo caso. Chiamata? Non saprei. Da noi si parlò del challenge chiesto dal capitano ma poi saltò per non aumentare ulteriormente la durata della partita".

Cosa consiglierebbe?

"In Inghilterra, nel rugby, ogni spettatore può acquistare una radiolina per 5 sterline e sintonizzarsi sulle frequenze dell'arbitro così da capire l'evoluzione regolamentare del gioco. Oggi tutti possono sapere quello che accade in campo, anche chi assiste alle partite in tv, perchè da casa si ascoltano i colloqui tra arbitro e giocatori. Sarebbe un modo per aiutare la comprensione da parte dello stadio anche nel calcio".