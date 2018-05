La Provincia: "Punto d'oro. Cremo avanti, poi l'Empoli fa 1-1"

© foto di Ospiti

Posticipo di Serie B ieri in casa dell'Empoli già promosso in Serie A per la Cremonese di Andrea Mandorlini. Al 'Castellani' finisce 1-1 e per La Provincia, quotidiano di Cremona, è un "punto d'oro. "Gara bloccata - si legge ancora al centro della prima pagina del quotidiano -, Grigiorossi raggiunti da un rigore dubbio".