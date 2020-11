La Reggiana oltre il Covid-19: alla ripresa ruggisce subito. Le aperture dei quotidiani

Dopo convulse settimane, è tornata in campo la Reggiana: rinviata la gara contro il Cittadella, sub iudice quella non giocata a Salerno, i granata di mister Massimiliano Alvini - che presentavano ancora qualche assenza per infortunio, dopo l'incubo Covid-19 che era arrivato a toccare 29 membri del gruppo squadra - hanno battuto 2-1 il Venezia.

Una ripresa decisamente di livello per gli emiliani, che Tuttosport ha così celebrato: "Il cuore della Reggiana è più forte del Covid! Radrezza e Mazzocchi battono il super Venezia". Proseguendo poi: "Successo da libro cuore per gli emiliani, bravi a superare i lagunari reduci da un buon periodo di forma (10 punti in 5 gare) e da due vittorie di fila ma ora questa caduta potrebbe ridimensionare le loro ambizioni. Fermi dallo scorso 20 ottobre, gli uomini di Alvini si sono presentati quasi al completo, senza tre infortunati (Ajeti, Germoni e Voltan) forti di tutti i tamponi negativi dopo settimane vissute con ansie da positività (il picco è stato di 29 casi, di cui 7 dello staff). Una prova di cuore, di grande coesione da parte del gruppo granata che vince grazie a una rete per tempo, con in mezzo il pari di Forte che aveva pareggiato la rete di Radrezza. A decidere la sfida, oltre alle parate di Cerofolini, è il quarto gol in campionato di Mazzocchi".

Fa eco La Gazzetta dello Sport, "La Reggiana è rinata dopo l’incubo Covid. Si arrende il Venezia" l'apertura": "Calvario finito: Alvini regala una gara entusiasmante. La squadra di Zanetti stesa da Radrezza e Mazzocchi", la chiosa finale.

Ma anche il Corriere dello Sport guarda ai granata: "La Reggiana c'è. Mazzocchi gode". E poi: "Con tutto quel che ha passato la Reggiana, rimasta ferma 17 giorni per 29 positività al Coronavirus tra giocatori (22) e staff, tornare e vincere stringendo i denti sa d'impresa contro il Venezia (reduce da due successi) che attacca a testa bassa e trova un muro. Alvini, che si è lasciato alle spalle il contagio, gioca la sua partita senza fermarsi un attimo davanti la panchina e conferma che nella ripresa il fortino resiste sempre, visto che non ha mai preso gol a fronte dei 6 subiti nel primo tempo".