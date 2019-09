La Repubblica (ed. Firenze), Boateng: "Io, tra vittorie e rimpianti"

© foto di Alessio Del Lungo

"Io,tra vittorie e rimpianti". Questo il titolo centrale della prima pagina de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina con le parole di Kevin-Prince Boateng durante l'intervista. L'ex Sassuolo è in ballottaggio con Vlahovic per una maglia da titolare nella sfida di sabato pomeriggio contro gli eterni rivali della Juventus.