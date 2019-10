La Repubblica (Firenze): "Pista di Peretola, dubbi sullo stadio a Campi"

© foto di Alessio Del Lungo

"Pista di Peretola, dubbi sullo stadio a Campi". Questo il titolo che viene proposto da La Repubblica (ed. Firenze) nella parte centrale della sua prima pagina quest'oggi riguardo i viola. La famiglia Casini che offre i suoi terreni a Commisso per costruire lo stadio a Campi, Toscana Aeroporti che intravede il pericolo ed alza il muro perché la nuova casa della Fiorentina impedirebbe in quella zona la costruzione della nuova pista dell'aeroporto. Joe Barone in Palazzo Vecchio per parlare con il Comune e poi dire: "Al momento stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo, inclusa la Mercafir".