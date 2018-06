La Repubblica: "Udinese, il tesoro dei Pozzo in uno scrigno offshore"

© foto di Ospite

"Udinese, il tesoro dei Pozzo è in uno scrigno arabo offshore" è questo il titolo che La Repubblica propone in chiave sportiva sulla propria prima pagina odierna. Al centro delle attenzioni la duplice inchiesta portata avanti fra Italia e Spagna in merito alla galassia societaria che fa capo alla famiglia proprietaria della società friulana. "Scambio di giocatori e tasse non pagate. Il tesoro dei Pozzo nascosto a Dubai".