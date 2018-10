La ricetta di Tacopina al Corriere di Bologna: "Si vince sul posto"

© foto di Lazzerini

Prosegue l'inchiesta del Corriere di Bologna sui problemi relativi alle proprietà americane in Europa. Torna a parlare il patron del Venezia Joe Tacopina che dà la sua ricetta ai 'colleghi' per ottenere successi: "Si vince sul posto". L'investitore italo-americano ha aggiunto: "Inutile investire se non si vive la comunità. Non si può lasciare tutto in mano ai manager e apparire solo ogni tanto".