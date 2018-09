La sentenza de Il Giornale: "La Juve uccide un altro campionato"

Il +6 sulla prima inseguitrice, proprio il Napoli, lascia ben sperare la Juventus, già dopo soltanto sette giornate di campionato. Tanto che per qualcuno la Serie A è già scritta. "La Juve uccide un altro campionato", titola in prima pagina Il Giornale, che dedica spazio al successo bianconero allo Stadium e ricorda che dal 25 ottobre Beppe Marotta non sarà più l'amministratore delegato del club.