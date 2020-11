La Serie B riparte con Frosinone-Cosenza. Le aperture dei quotidiani sportivi

Questa sera la Serie B torna in campo dopo la pausa per le nazionali e lo fa con un quasi testa-coda. Allo Stirpe infatti scendono in campo il Frosinone padrone di casa, che punta all’aggancio alla vetta, e il Cosenza che cerca l prima vittoria in stagione. Queste le aperture dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: “Il Frosinone vuole ripartire. Cosenza, testa al 1° successo”.

Corriere dello Sport: “Nesta: Frosinone niente distrazioni”. “Il Cosenza non firma per il pari”.

Tuttosport “Nesta per l’aggancio. Cosenza per la prima. Il Frosinone vuole agganciare l’Empoli in vetta. Occhiuzzi cerca di dare una svolta alla stagione”.