La Stampa: “Alla Juventus non riesce il tredici”

La tredicesima vittoria di fila rimane soltanto un’intenzione: la Juventus pareggia a Ferrara contro ogni pronostico e allunga d’un punticino soltanto sul Napoli, così stasera, battendo il Genoa al San Paolo, gli azzurri hanno la possibilità di portarsi a -2, ricorda La Stampa. La lotta scudetto procede incerta e fascinosa per merito d’una Spal coraggiosissima, i cui meriti vanno subito sottolineati per non liquidare tutto con una serataccia bianconera. Sarebbe riduttivo, anche se errori e svagatezza sono nitidi, tanto da far imbestialire Allegri che aveva avvisato i naviganti: il tecnico raggiunge gli spogliatoi senza aspettare il fischio finale di Massa.