La Stampa: “Dallo scudetto alla salvezza: parte una volata mai vista”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si riparte, per l’ultima volta. E, per la prima e unica nella stagione, oggi la Serie A gioca al completo. Funziona sempre così, alla vigilia di Pasqua. Quattro orari diversi ma, dalle 12,30 di Bologna-Roma alle 20,45 di Juve-Milan, tutti in campo nello stesso giorno per dare il via a uno sprint che durerà fino al 20 maggio ed è tra i più belli di sempre, dalla testa alla coda, spiega La Stampa. Sedici squadre ormai divise in quattro tronconi, sono lì, pronte a giocarsi tutto: lo scudetto tra Juve e Napoli, gli altri due posti Champions tra romane e milanesi, in tre per il settimo che vale l’Europa League, in sette per evitare le altre due retrocessioni. In concreto, significa che le partite inutili saranno rarissime.