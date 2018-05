La Stampa: “Grosso guaio a San Siro, Inter ko con il Sassuolo”

È la solita Inter da psicodramma, anche se ora i padroni sono cinesi. Tornata sette giorni fa padrona del proprio destino nella corsa alla Champions, ieri sera si è di nuovo buttata via perdendo in casa (è la terza volta di fila) contro il Sassuolo, riporta La Stampa. Per poter spareggiare domenica prossima contro la Lazio le bastava battere a S. Siro i tranquilli emiliani, che nell’ultima trasferta a Crotone ne avevano presi quattro. Il clamoroso 1-2, invece, la obbliga a sperare che oggi il Crotone dell’ex Zenga non perda contro Inzaghi: altrimenti, sarà tristemente solo Europa League.