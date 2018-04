La Stampa: “Lazio-Roma è più di un derby”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un derby, quello di questa sera all’Olimpico, che vale oro. Lazio e Roma hanno gli stessi punti, frutto dello stesso numero di vittorie e sconfitte ed entrambe l’obiettivo di guadagnare il pass per la prossima Champions, riporta La Stampa. Il verdetto di Bergamo dove l’Inter non è riuscita a centrare il bottino pieno offre l’occasione di un piccolo, ma significativo, scatto in avanti a chi dovesse vincere e toglie l’ansia da sconfitta perché anche in caso di ko la corsa rimarrebbe apertissima.