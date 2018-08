La Stampa: “Milano alla riscossa”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio a Milan e Inter nelle pagine sportive de La Stampa in edicola con il quotidiano torinese che analizza i due club pronti a riscattarsi nella stagione che sta per iniziare e dare battaglia alla Juventus. “Milano alla riscossa” è il titolo scelto con le foto di Higuain e Icardi a corredarlo. “Inter e Milan insieme in Europa dopo 6 anni, attrezzate da anti-Juve. - si legge nel sottotitolo – Icardi e Higuain sfidano Ronaldo re dei gol. La corte a Modric e Milinkovic”.