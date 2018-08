La Stampa: “Napoli show, il Milan sparisce dopo un’ora”

© foto di www.imagephotoagency.it

Più bravo l’allievo in avvio, più forte il maestro in corso d’opera. Difficile dire se Carlo Ancelotti darà al suo Napoli quei punti che serviranno per gridare al colpo ad effetto sul traguardo della stagione: di sicuro, dopo due tappe di campionato, Carletto ha saputo trasmettere ai suoi ragazzi quella pazienza e quell’equilibrio che sono il viatico delle grandi imprese, spiega La Stampa. Solo così si possono spiegare i due ribaltoni: dallo 0-1 al 2-1 contro la Lazio nel debutto di Roma e, ieri sera, dallo 0-2 al 3-2 contro il Milan al San Paolo.