La Stampa: “Polveriera Milan, Gattuso contro squadra e società”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mix di eventi recenti ha fatto infuriare Gattuso, che alla vigilia della gara contro il Bologna di oggi al Dall’Ara attacca squadra e la società: “Tutti si giocano qualcosa: i calciatori, Fassone sui numeri, io sul campo, Mirabelli per il mercato”, spiega La Stampa. Il duro sfogo dell’allenatore nasce principalmente, come detto, dal ko col Benevento. Ma anche da chi in società è troppo ciarliero. “La scorsa settimana abbiamo toccato il fondo, non era corretto lasciare due giorni liberi alla squadra. Ad alcuni è piaciuto e ad altri meno, ma me ne sbatto. Ed era il minimo che anche la dirigenza restasse qui, tutti devono essere consapevoli del momento”, tuona Gattuso riferendosi ai calciatori scontenti, che non esternano i malumori con il tecnico, ma altrove.