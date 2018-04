La Stampa: “Roma verso Liverpool sulle ali dell’entusiasmo”

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ultima chiamata prima della grande avventura ad Anfield, tana del Liverpool, ha detto molto su come la Roma si sta avvicinando al duello d’Europa. Vincere a Ferrara può suonare come un passaggio (quasi) obbligato, ma farlo mentre il tuo mondo è a dir poco in ebollizione per la semifinale Champions ha un peso specifico non indifferente: tre le reti giallorosse ad una Spal che può recriminare per rigore non avuto dopo poco più di dieci minuti, ma che ha subito un dominio romanista praticamente assoluto, riporta La Stampa questa mattina in edicola.