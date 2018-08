La Stampa apre coi sorteggi delle italiane: "Champions 4x4"

© foto di Imago/Image Sport

"Champions 4x4", titola La Stampa in apertura delle sue pagine sportive. Dopo 9 anni l'Italia torna ad avere 4 squadre in Champions League, con Napoli, Roma e Inter che si vanno ad aggiungere alla Juventus. Solo i bianconeri partono dalla prima fascia, Roma e Napoli saranno in seconda. Rischio girone di ferro per l'Inter che parte dalla quarta fascia.