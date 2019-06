La Stampa apre con l'Inter: "Decolla l'era Conte"

Nel taglio alto de La Stampa c'è spazio per l'Inter in prima pagina e per l'annuncio dell'arrivo di Antonio Conte in panchina: "Decolla l'era Conte all'Inter", titola infatti il quotidiano piemontese che poi però dà anche risalto all'importante evento di questa sera, la finale di Champions League in programma a Madrid al Wanda Metropolitano tra Tottenham e Liverpool: "Champions, stasera finale inglese".

CONTE SI PRESENTA - All'interno del quotidiano c'è poi ampio risalto alle prime parole di Antonio Conte da allenatore dell'Inter che fin da subito ha messo le cose in chiaro: "Non sarà più pazza Inter", in un divertente sketch con il presidente Zhang che ha fatto capire le intenzioni del tecnico: riportare ordine in casa nerazzurra.