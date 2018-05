La Stampa apre con la Juve di Allegri: "Mister record"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mister record", titola stamattina il quotidiano La Stampa. Massimiliano Allegri sta conducendo la Juve verso il suo settimo scudetto consecutivo e nel suo ciclo i bianconeri non erano mai stati così forti, numeri alla mano. La Juve inoltre anche in Europa ha sempre mostrato solidità, giocando due finali di Champions e uscendo due volte all'ultimo minuto. Per questo Allegri è 'Mister record'.