La Stampa: "Buffon si riprende il Mondiale. Uomo immagine in Russia"

Non serve la Nazionale Italiana a Gianluigi Buffon per prendere parte al Mondiale di Russia. Come scrive quest'oggi La Stampa il capitano della Juventus si è, di fatto, "ripreso" il Mondiale grazie al suo ruolo di uomo immagine di una linea aerea, la S7 Airlines, per una nuova campagna pubblicitaria realizzata proprio per la kermesse della prossima estate. Sempre come testimonial Buffon volerà ad inizio giugno in Cina ospite del Ministro della Cultura della Repubblica Popolare in qualità di simbolo per la promozione del calcio italiano nel paese asiatico.