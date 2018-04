La Stampa: "Cercasi Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa oggi in edicola parla degli ultimi giorni agitati in casa Juventus, con un titolo abbastanza eloquente. "Cercasi Juve", l'apertura delle pagine sportive. "Domani la sfida con l'Inter, Allegri lavora sul piano psicologico e tattico per allentare le tensioni e ritrovare la forma. Lo scudetto passa da San Siro, vietato sbagliare".