La Stampa: "Da sogno a pericolo, c'è Milinkovic nel destino della Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poteva essere uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo, ma Claudio Lotito ha alzato il muro chiedendo sempre sopra i 100 milioni di euro per lui. E adesso La Stampa titola così in vista del match tra Juventus e Lazio: "Da sogno a pericolo, c'è Milinkovic-Savic nel destino della Juve", ricordando che tra le pretendenti del centrocampista serbo c'erano anche i bianconeri per lungo tempo.