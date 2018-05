La Stampa: "Diritti TV, il tribunale boccia Mediapro". 4 possibili scenari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Diritti TV, il tribunale boccia Mediapro. 'Può creare gravi squilibri di mercato'" titola La Stampa all'interno delle proprie pagine sportive: "Accolto il ricorso di Sky, tutto da rifare a 100 giorni dalla prossima Serie A". Il quotidiano torinese ha ipotizzato quattro scenari: quello del ricoso di Mediapro entro 15 giorni; quello di una nuova offerta di Mediapro seguendo le indicazion della sentenza del giudice; Mediapro che non versa la garanzia economica e viene dichiarata inadempiente dalla Lega, che così si riappropria dei diritti tv e va a trattativa privata con gli operatori; infine che i club di Serie A optino per la creazione di Lega Channel con la Lega stessa a vendere i diritti tv agli operatori. Per far diventare realtà quest'idea servono 14 voti in assemblea.