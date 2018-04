La Stampa dopo il successo con l’Inter: “Juve infinita”

Due minuti per ribaltare il risultato, trasformare l’incubo in un sogno arcobaleno: sotto di un gol a 3’ dal termine, aggrappata al cuore ma farraginosa e provata, la Juventus agguanta l’Inter con una parabola magica di Cuadrado e la scavalca con un’incornata di Higuain, campioni sbucati da una serata d’ombra per diventare eroi della corsa scudetto, riporta La Stampa. Il vantaggio è intatto, se anche dovesse vincere oggi il Napoli rimarrebbe un punto sotto. Rimbrottata l’Inter per l’opportunità gettata via - la sconfitta può costare la Champions - e applauditi i bianconeri per averci creduto fino in fondo, resterà da analizzare, nel chiuso di Vinovo, una partita a lungo malgestita, nonostante il vantaggio lampo di Douglas Costa e l’uomo in più per il rosso a Vecino.